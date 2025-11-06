Россия хочет убедить Трампа в том, что не нужно прилагать усилия для урегулирования войны в Украине. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Какова цель таких заявлений?

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что представители Путина говорят то, что, по их мнению, хочет услышать Трамп. Однако Россия не собирается заканчивать войну против Украины. Особенно если учитывать, что их цель – полная оккупация Украины.

То есть он говорит, что Россия победит Украину в ближайший год. Это кажется очень маловероятным. Россия скорее теряет позиции, чем получает. Поэтому я думаю, что это попытка россиян угодить Трампу, убедить его, что ему не нужно делать больше, чем он делает сейчас,

– сказал он.

В частности, в Кремле была истерика из-за разговоров о том, что Украина может получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако такие заявления России нужны для жителей страны-агрессора, чтобы просто показать, что Путин ведет переговоры с Трампом или через переговорщика.

