Росія хоче переконати Трампа у тому, що не потрібно докладати зусиль для врегулювання війни в Україні. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

До теми У Путіна очікують закінчення війни з Україною "протягом року"

Яка мета таких заяв?

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що представники Путіна говорять те, що, на їхню думку, хоче почути Трамп. Однак Росія не збирається закінчувати війну проти України. Особливо якщо враховувати, що їхня ціль – повна окупація України.

Тобто він говорить, що Росія переможе Україну у найближчий рік. Це здається дуже малоймовірним. Росія швидше втрачає позиції, ніж отримує. Тому я думаю, що це спроба росіян догодити Трампу, переконати його, що йому не потрібно робити більше, ніж він робить зараз,

– сказав він.

Зокрема, у Кремлі була істерика через розмови про те, що Україна може отримати від США далекобійні ракети Tomahawk. Однак такі заяви Росії потрібні для жителів країни-агресорки, щоб просто показати, що Путін веде переговори з Трампом або через переговорника.

Закінчення війни в Україні: останні новини