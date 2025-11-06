Росія хоче переконати Трампа у тому, що не потрібно докладати зусиль для врегулювання війни в Україні. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.
Яка мета таких заяв?
Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що представники Путіна говорять те, що, на їхню думку, хоче почути Трамп. Однак Росія не збирається закінчувати війну проти України. Особливо якщо враховувати, що їхня ціль – повна окупація України.
Тобто він говорить, що Росія переможе Україну у найближчий рік. Це здається дуже малоймовірним. Росія швидше втрачає позиції, ніж отримує. Тому я думаю, що це спроба росіян догодити Трампу, переконати його, що йому не потрібно робити більше, ніж він робить зараз,
– сказав він.
Зокрема, у Кремлі була істерика через розмови про те, що Україна може отримати від США далекобійні ракети Tomahawk. Однак такі заяви Росії потрібні для жителів країни-агресорки, щоб просто показати, що Путін веде переговори з Трампом або через переговорника.
Закінчення війни в Україні: останні новини
Лідер США Дональд Трамп відповів, що змусить Путіна завершити війну в Україні. За його словами, врегулювати війну може вдатися вже за декілька місяців, а причиною може стати бажання Росії відновити торгівлю зі Штатами.
Дональд Трамп заявив, що під час розмови Володимир Путін просив його врегулювати війну в Україні. Сталося це 2 тижні тому.