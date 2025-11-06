Про це глава Білого дому сказав під час виступу зі сцени Американського бізнес-форуму в Маямі, інформує 24 Канал.

Дивіться також Санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу": як рішення США з’їдає бюджет Росії

Що Путін нібито просив у Трампа?

Президент США заявив, що 2 тижні тому глава Кремля звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні.

Я розмовляв з ним (Путіним – 24 Канал) два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це,

– розповів Трамп.

Також Трамп наголосив, що йому вдавалось вирішити "деякі подібні питання за годину" без жодної допомоги від ООН, але не уточнив, що саме має на увазі.

Дивіться також Скільки війн реально завершив Трамп і як вірить, що потрапить "до раю", закінчивши війну в Україні

Закінчення війни в Україні: останні новини