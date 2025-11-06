Об этом глава Белого дома сказал во время выступления со сцены Американского бизнес-форума в Майами, информирует 24 Канал.

Что Путин якобы просил у Трампа?

Президент США заявил, что 2 недели назад глава Кремля обращался к нему с просьбой помочь в урегулировании войны в Украине.

Я разговаривал с ним (Путиным – 24 Канал) две недели назад, и он сказал, мол, мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это,

– рассказал Трамп.

Также Трамп отметил, что ему удавалось решить "некоторые подобные вопросы за час" без всякой помощи от ООН, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Окончание войны в Украине: последние новости