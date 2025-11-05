Об этом 24 Каналу рассказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот. Он отметил, что санкции Соединенных Штатов лишают Россию значительной части доходов бюджета.

Как нефтяные санкции США влияют на экономику России?

Введенные санкции против компаний "Роснефти" и "Лукойла" наносят экономике России больший вред, чем ее руководство пытается показать.

Во время визита в США в октябре генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пытался убедить американцев в том, что санкции не нанесут вреда экономике России. Однако попытка не была удачной, считает аналитик Марк Тот.

Сам факт, что Кирилл Дмитриев счел нужным приехать в США, говорит о том, что он обеспокоен санкциями. Как глава российского суверенного фонда, он прекрасно осознает их влияние на российскую экономику. Это хороший первый шаг. Необходимо больше вторичных санкций, которые будут наказывать тех, кто покупает российскую нефть. По сути, Дмитриева высмеяли в США, и он не выполнил своей миссии. А потом сам Скотт Бессент четко дал понять – Дмитриев может говорить что угодно, но эти санкции имеют значение,

– сказал аналитик.

Потенциал санкций США против России открывается, если проанализировать ситуацию в российской экономике, считает Марк Тот. Россия оказывает давление на свою банковскую систему и имеет значительные долги, что привели к стагфляции – застою в экономике при высокой инфляции. Санкции же усиливают эффект внутренних проблем, ведь россияне теряют деньги.

Доходы правительства в 400 миллиардов долларов зависят от нефтяных и энергетических контрактов. Поэтому все, что подрывает их, является вредным. И есть некоторые оценки, что только эти санкции могут иметь влияние на 30-50 миллиардов долларов в год. Поэтому, если говорить о том, что эти санкции съедают их бюджет на 10-15%, это уже значительная цифра. Особенно учитывая то, что Россия фальсифицировала свои собственные финансовые отчеты,

– говорит аналитик Марк Тот.

Как работают санкции США?

Впервые при президентстве Дональда Трампа Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских гигантов "Роснефть" и "Лукойл" – государственной и частной компаний. Ограничения предусматривают блокирование имущества и долей этих компаний в США, а также включают 31 дочернюю компанию.

В результате санкций российским компаниям запретили осуществлять взаиморасчеты в долларах США. "Лукойл" объявил, что продает свои международные активы. Министр финансов Скотт Бессент отметил, что США продолжат расширять санкции в случае необходимости, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Эксперт Иван Ус считает, что наложенные санкции подают сигнал российскому бизнесу относительно того, какие экономические последствия может иметь его поддержка Путина. В первые дни после введения санкций США акции "Лукойла" и "Роснефти" обвалились на 5,2 миллиарда долларов.

Как экономические проблемы влияют на жизнь россиян?