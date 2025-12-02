Россия может прийти с третьим вторжением, потому что не оккупировала всю Украину, – Зеленский

Главной целью агрессора пока остается полная оккупация Украины. Однако враг может отсрочить свою цель.

Поэтому закончить войну нужно так, чтобы через год Россия не пришла с третьим вторжением за это десятилетие. Об этом заявил Владимир Зеленский во вторник, 2 декабря, во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, передает 24 Канал.

Может ли Россия напасть снова?

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что именно россияне начали войну в Украине. Однако благодаря помощи Европы и США продвижение врага удалось остановить.

Мы должны закончить эту войну так, чтобы потом через год Россия снова не пришла – с третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть, потому что их основная цель – оккупировать наше государство,

– подчеркнул украинский президент.

Противник может отсрочить эту свою цель, поэтому Украине нужна соответствующая защита. "Что будет завтра, когда наши воины справедливо пойдут домой, снова станут учителями, инженерами... Россия будет продолжать военное наращивание, готовиться к еще одному вторжению", – предположил Зеленский.

По его словам, именно поэтому необходима определенность. Киев благодарен США за то, что они готовы гарантировать безопасность, но хочет понимать суть этих гарантий безопасности. Кроме того, важно, когда именно Украина сможет стать частью ЕС.

Какие еще детали рассказал Зеленский?