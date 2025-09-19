Зеленский представил первого военного омбудсмена в Украине: кто им станет
- 18 сентября Владимир Зеленский подписал закон о создании должности военного омбудсмена в Украине.
- Владимир Зеленский назначит на эту должность Ольгу Решетилову.
18 сентября Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине появится должность военного омбудсмена. Накануне президентский законопроект был поддержан в Верховной Раде.
В вечернем обращении за 19 сентября глава государства поблагодарил парламентариев за принятие его законопроекта. Также он заявил, что подписал указ о создании Офиса военного омбудсмана, передает 24 Канал.
Кто станет военным омбудсманом в Украине?
Владимир Зеленский подчеркнул, что назначит военным омбудсманом Ольгу Решетилову - "человека, которого наши воины хорошо знают".
Напомним, что Решетилова с 30 декабря 2024 года уполномоченая по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей.
Справка: Ольга Решетилова (Кобылинская) окончила Национальный университет "Острожская академия". С 2014 по 2015 год работала в фонде "Вернись живым", а с 2020 года занимала должность менеджера проектов в "Украинском Хельсинкском союзе по правам человека". Ольга Решетилова также работала координатором в Медийной инициативе по правам человека.
Что известно о законе о военном омбудсмене?
- Согласно закону, военный омбудсмен будет контролировать соблюдение прав военных, а также лиц, вовлеченных в движение сопротивления на временно оккупированных территориях, и правоохранителей, участвующих в боевых операциях.
- Главная задача омбудсмена – выявлять нарушения прав, выяснять причины и предлагать пути их устранения.
- Назначает и увольняет военного омбудсмена президент Украины.
- Военный омбудсмен назначается на должность сроком на 5 лет, а одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд.
- Военным омбудсменом должен быть человек от 30 лет с высшим образованием не ниже степени магистра, свободно владеющего государственным языком и имеющего "высокие моральные качества и безупречную репутацию".
- На эту должность не могут быть назначены лица, имеющие статус военнослужащего, члены политических партий, а также те люди, которые занимают какую-либо должность в органах государственной власти, органах местного самоуправления.