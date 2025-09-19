18 сентября Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине появится должность военного омбудсмена. Накануне президентский законопроект был поддержан в Верховной Раде.

В вечернем обращении за 19 сентября глава государства поблагодарил парламентариев за принятие его законопроекта. Также он заявил, что подписал указ о создании Офиса военного омбудсмана, передает 24 Канал.

Кто станет военным омбудсманом в Украине?

Владимир Зеленский подчеркнул, что назначит военным омбудсманом Ольгу Решетилову - "человека, которого наши воины хорошо знают".

Напомним, что Решетилова с 30 декабря 2024 года уполномоченая по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей.

Справка: Ольга Решетилова (Кобылинская) окончила Национальный университет "Острожская академия". С 2014 по 2015 год работала в фонде "Вернись живым", а с 2020 года занимала должность менеджера проектов в "Украинском Хельсинкском союзе по правам человека". Ольга Решетилова также работала координатором в Медийной инициативе по правам человека.

Что известно о законе о военном омбудсмене?