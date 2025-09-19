Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью адвоката Харьковской правозащитной группы Романа Лихачева для "Украинского радио".
Кто и как дистанционно проходит ВВК?
Роман Лихачев объяснил, что дистанционная военно-врачебная комиссия пока работает как экспериментальный проект и касается военных и правоохранителей, которые проходят лечение за рубежом более 12 месяцев.
По его словам, документы будут подаваться через командира воинской части с обязательным переводом на украинский язык, а рассмотрение продлится до 10 дней. После принятия решения повторный осмотр военнослужащему не понадобится.
В то же время юрист отметил, что процедура еще не урегулирована, в частности нет четкого ответа, кто должен оплачивать перевод большого объема документов, которые часто есть у военнослужащих.
Потому что пока четкой установленной процедуры порядка, куда обратиться военнослужащему, как обратиться, если он самостоятельно не может, его родственникам и кто будет оплачивать перевод этих документов – нет. Мы уже не первый раз с этим сталкиваемся,
– отметил Лихачев.
Он пояснил, что сейчас командиры пытаются самостоятельно искать пути решения, однако важно, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был урегулирован и предусмотрены бюджетные средства на перевод медицинских документов.
Основной перечень болезней, с которыми можно пройти ВВК дистанционно – онкология, болезни глаз, тяжелые травмы головы, позвоночника, нервной системы, травмы внутренних органов и конечностей, ожоги термические и химические.
По обжалованию решений дистанционной ВВК, адвокат уточнил, что сейчас военнослужащий, который не согласен с заключением первого уровня, подает жалобу в региональную комиссию в течение 30 дней. Рассмотрение происходит без участия военного, а жалоба направляется по почте. Даже если срок пропущен, можно подать ходатайство на его восстановление.
Если военнослужащий не согласен с решением региональной ВВК, он может обратиться в центральную ВВК, а при необходимости – в суд.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине официально запустили процедуру, которая позволяет брать на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Для заключения контракта нужно пройти военно-врачебную комиссию, получить заключение о пригодности и согласие от командира воинской части.
Сейчас в Министерстве обороны также нарабатываются законодательные возможности по контрактной армии. Речь идет об условиях, когда военнослужащие, которые проходят службу по мобилизации, подписывают контракты.
В Украине обновили правила отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей, чтобы избежать использования обучения для уклонения от службы. Отсрочка будет предоставляться только при соблюдении определенных условий.