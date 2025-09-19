Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью адвоката Харьковской правозащитной группы Романа Лихачева для "Украинского радио".

Кто и как дистанционно проходит ВВК?

Роман Лихачев объяснил, что дистанционная военно-врачебная комиссия пока работает как экспериментальный проект и касается военных и правоохранителей, которые проходят лечение за рубежом более 12 месяцев.

По его словам, документы будут подаваться через командира воинской части с обязательным переводом на украинский язык, а рассмотрение продлится до 10 дней. После принятия решения повторный осмотр военнослужащему не понадобится.

В то же время юрист отметил, что процедура еще не урегулирована, в частности нет четкого ответа, кто должен оплачивать перевод большого объема документов, которые часто есть у военнослужащих.

Потому что пока четкой установленной процедуры порядка, куда обратиться военнослужащему, как обратиться, если он самостоятельно не может, его родственникам и кто будет оплачивать перевод этих документов – нет. Мы уже не первый раз с этим сталкиваемся,

– отметил Лихачев.

Он пояснил, что сейчас командиры пытаются самостоятельно искать пути решения, однако важно, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был урегулирован и предусмотрены бюджетные средства на перевод медицинских документов.

Основной перечень болезней, с которыми можно пройти ВВК дистанционно – онкология, болезни глаз, тяжелые травмы головы, позвоночника, нервной системы, травмы внутренних органов и конечностей, ожоги термические и химические.

По обжалованию решений дистанционной ВВК, адвокат уточнил, что сейчас военнослужащий, который не согласен с заключением первого уровня, подает жалобу в региональную комиссию в течение 30 дней. Рассмотрение происходит без участия военного, а жалоба направляется по почте. Даже если срок пропущен, можно подать ходатайство на его восстановление.

Если военнослужащий не согласен с решением региональной ВВК, он может обратиться в центральную ВВК, а при необходимости – в суд.

