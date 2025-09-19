"Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмене. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован, и сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, – указ о создании Офиса военного омбудсмена. Утверждено также положение о работе этой институции, и я назначу Ольгу Решетилову – человека, которого наши воины хорошо знают, – первым украинским военным омбудсманом. Впереди – запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии. Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто работает ради нашей Украины, всем, кто воюет ради нашего государства", – говорится в заявлении Зеленского.

