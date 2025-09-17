Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Что известно о принятом Радой законе о военном омбудсмене?

Верховная Рада Украины 17 сентября 2025 года приняла во втором чтении и в целом проект закона о военном омбудсмене №13266. За это решение проголосовали 283 депутата.

Согласно законопроекту, военный омбудсман будет контролировать соблюдение прав военных, резервистов, военнообязанных во время сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в территориальной обороне или боевых действиях, а также лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях, и правоохранителей, участвующих в боевых операциях.

Главная задача омбудсмена – выявлять нарушения прав, выяснять их причины и предлагать пути их устранения. Он имеет право составлять выводы и рекомендации для командиров, органов военного управления и других государственных органов, рассматривать жалобы и проводить проверки. Омбудсмен может запрашивать любую необходимую информацию, включая ограниченную, и не разглашает личные данные заявителей без их согласия.

Назначает и увольняет военного омбудсмена Президент Украины. Омбудсмен ежегодно подает отчет о своей работе Президенту и Верховной Раде до 30 марта следующего года. Отчет публичный, кроме информации с ограниченным доступом, и будет размещен на официальном сайте омбудсмена.