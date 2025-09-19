18 вересня Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого в Україні з'явиться посада військового омбудсмена. Напередодні президентський законопроєкт підтримали у Верховній Раді.

У вечірньому зверненні за 19 вересня глава держави подякував парламентарям за ухвалення його законопроєкту. Також він заявив, що підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана, передає 24 Канал.

Хто стане військовим омбудсманом в Україні?

Володимир Зеленський наголосив, що призначить військовим омбудсманом Ольгу Решетилову – "людину, яку наші воїни добре знають".

Нагадаємо, що Решетилова з 30 грудня 2024 року є уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та їх сімей.

Довідка: Ольга Решетилова (Кобилинська) закінчила Національний університет "Острозька академія". З 2014 до 2015 року працювала у фонді "Повернися живим", а з 2020 року обіймала посаду менеджерки проєктів в "Українській Гельсінській спілці з прав людини". Ольга Решетилова працювала також координатором у Медійній ініціативі за права людини.

Що відомо про закон щодо військового омбудсмена?