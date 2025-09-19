Зеленський представив першого військового омбудсмена в Україні: хто ним стане
- 18 вересня Володимир Зеленський підписав закон про створення посади військового омбудсмена в Україні.
- Володимир Зеленський призначить на цю посаду Ольгу Решетилову.
18 вересня Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого в Україні з'явиться посада військового омбудсмена. Напередодні президентський законопроєкт підтримали у Верховній Раді.
У вечірньому зверненні за 19 вересня глава держави подякував парламентарям за ухвалення його законопроєкту. Також він заявив, що підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана, передає 24 Канал.
Дивіться також Хто може пройти ВЛК дистанційно: адвокат дав повне пояснення
Хто стане військовим омбудсманом в Україні?
Володимир Зеленський наголосив, що призначить військовим омбудсманом Ольгу Решетилову – "людину, яку наші воїни добре знають".
Нагадаємо, що Решетилова з 30 грудня 2024 року є уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та їх сімей.
Довідка: Ольга Решетилова (Кобилинська) закінчила Національний університет "Острозька академія". З 2014 до 2015 року працювала у фонді "Повернися живим", а з 2020 року обіймала посаду менеджерки проєктів в "Українській Гельсінській спілці з прав людини". Ольга Решетилова працювала також координатором у Медійній ініціативі за права людини.
Що відомо про закон щодо військового омбудсмена?
- Згідно із законом, військовий омбудсмен контролюватиме дотримання прав військових, а також осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях, і правоохоронців, які беруть участь у бойових операціях.
- Головне завдання омбудсмена – виявляти порушення прав, з'ясовувати їх причини та пропонувати шляхи їх усунення.
- Призначає та звільняє військового омбудсмена президент України.
- Військовий омбудсмен призначається на посаду строком на 5 років, а одна і та сама особа не може бути призначена більш ніж на два строки поспіль.
- Військовим омбудсменом повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію".
- На цю посаду не можуть бути призначені особи, які мають статус військовослужбовця, є членами політичних партій, а також ті люди, що обіймають будь-яку посаду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.