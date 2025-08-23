Украинские воины продолжают проводить операции в российском пограничье. В частности, на этот раз защитники уничтожили два моста, которые оккупанты использовали для логистики.

Соответствующими кадрами поделились компании ODIN и Raptor Drone. Детали рассказали в "Милитарном", передает 24 Канал.

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Как уничтожили мосты на Белгородщине?

В ODIN отметили, что рота огневой поддержки 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского продолжает демонстрировать высокую результативность на Харьковском направлении.

С помощью FPV-дронов ODIN 10 воинам удалось не только уничтожить двух вражеских мотоциклистов, но и взорвать заминированный оккупантами мост в пограничной зоне,

– говорится в сообщении.

Это лишило противника возможности использования переправы и усложнило логистику. По уточнению "Милитарного", мост взорвали в районе Красного Хутора, применив заложенные под опорами противотанковые мины ТМ-62.

Боевая работа 58 ОМПБр: смотрите видео

Другой мост в Белгородской области уничтожили по аналогичной схеме – дрон попал в противотанковые мины, установленные под его конструкцией. Для атаки использовали беспилотники компании Raptor Drone.

Уничтожение моста в Белгородской области: смотрите видео

Аналитики отмечают, что большей силы взрыва позволило достичь то, что в обоих случаях мины закладывали не отдельно под опорами, а складывали в большой заряд. Так дроны фактически выполнили роль детонаторов для инженерных боеприпасов.

Как россиян уничтожают на оккупированных территориях?