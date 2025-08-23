Українські воїни продовжують проводити операції в російському прикордонні. Зокрема, цього разу захисники знищили два мости, які окупанти використовували для логістики.

Відповідними кадрами поділилися компанії ODIN і Raptor Drone. Деталі розповіли в "Мілітарному", передає 24 Канал.

Як знищили мости на Бєлгородщині?

В ODIN зазначили, що рота вогневої підтримки 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського продовжує демонструвати високу результативність на Харківському напрямку.

За допомогою FPV-дронів ODIN 10 воїнам вдалося не лише знищити двох ворожих мотоциклістів, а й підірвати замінований окупантами міст у прикордонній зоні,

– йдеться в повідомленні.

Це позбавило противника можливості використання переправи та ускладнило логістику. За уточненням "Мілітарного", міст підірвали в районі Красного Хутора, застосувавши закладені під опорами протитанкові міни ТМ-62.

Бойова робота 58 ОМПБр: дивіться відео

Інший міст на Бєлгородщині знищили за аналогічною схемою – дрон поцілив у протитанкові міни, встановлені під його конструкцією. Для атаки використали безпілотники компанії Raptor Drone.

Знищення моста на Бєлгородщині: дивіться відео

Аналітики зазначають, що більшої сили вибуху дозволило досягти те, що в обох випадках міни закладали не окремо під опорами, а складали у великий заряд. Так дрони фактично виконали роль детонаторів для інженерних боєприпасів.

