Захисники знищили два мости на Бєлгородщині: відео бойової роботи українських FPV-дронів
- Українські бійці знищили два мости на Бєлгородщині, застосувавши FPV-дрони як детонатори для протитанкових мін.
- Зокрема, рота вогневої підтримки 58-ї ОМПБр підірвала міст у районі Красного Хутора за допомогою дронів ODIN 10.
Українські воїни продовжують проводити операції в російському прикордонні. Зокрема, цього разу захисники знищили два мости, які окупанти використовували для логістики.
Відповідними кадрами поділилися компанії ODIN і Raptor Drone. Деталі розповіли в "Мілітарному", передає 24 Канал.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Як знищили мости на Бєлгородщині?
В ODIN зазначили, що рота вогневої підтримки 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського продовжує демонструвати високу результативність на Харківському напрямку.
За допомогою FPV-дронів ODIN 10 воїнам вдалося не лише знищити двох ворожих мотоциклістів, а й підірвати замінований окупантами міст у прикордонній зоні,
– йдеться в повідомленні.
Це позбавило противника можливості використання переправи та ускладнило логістику. За уточненням "Мілітарного", міст підірвали в районі Красного Хутора, застосувавши закладені під опорами протитанкові міни ТМ-62.
Бойова робота 58 ОМПБр: дивіться відео
Інший міст на Бєлгородщині знищили за аналогічною схемою – дрон поцілив у протитанкові міни, встановлені під його конструкцією. Для атаки використали безпілотники компанії Raptor Drone.
Знищення моста на Бєлгородщині: дивіться відео
Аналітики зазначають, що більшої сили вибуху дозволило досягти те, що в обох випадках міни закладали не окремо під опорами, а складали у великий заряд. Так дрони фактично виконали роль детонаторів для інженерних боєприпасів.
Як росіян нищать на окупованих територіях?
- Оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65-ї окремої механізованої бригади атакували ворожий потяг із паливом у Запорізькій області 19 серпня. Це зруйнувало залізничне сполучення окупантів, а дим від пожежі простягнувся на понад 60 кілометрів.
- Нещодавно на тимчасово окупованих територіях Донецької області Сили оборони знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" і великий склад боєприпасів загарбників.
- Поблизу Залізного Порту 20 серпня бійці ГУР знищили ворожий катер, застосувавши ракету повітряного базування. З повітря ціль підсвічував лазером дрон, усі 5 членів екіпажу – ліквідовані.