Представитель атомной "элиты": активисты назвали имя еще одного фигуранта по делу Миндича

В пленках Миндича фигурирует 50-летний Олег Дорошенко. Он руководитель обособленного подразделения "Централизованные закупки" НАЭК "Энергоатом", ответственного за ключевые тендеры на поставку оборудования и материалов для атомных станций, включая ЗАЭС.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Центр изучения оккупации".

Кто фигурирует в коррупционном деле Миндича и Галущенко?

Активисты рассказали, что в пленках Миндича фигурирует, в частности, Олег Дорошенко, который является руководителем обособленного подразделения "Централизованные закупки" НАЭК "Энергоатом".

В локальных кругах Энергодара Дорошенко известен как "свой парень" – типичный представитель атомной "элиты",

– объяснили участники "Центра изучения оккупации".

В 2019–2020 годах Дорошенко возглавлял подразделение закупок, подписывая договоры на миллионы гривен – например, на кабельные гермопроходки для Ровенской АЭС, где цены в долларовом эквиваленте выросли на 50% за три года, что вызвало подозрения в манипуляциях.

Дорошенко известен как инженер с опытом, который знает специфику ЗАЭС от котельных до тендеров, но одновременно фигурирует в слухах о "серых" схемах закупок, особенно после оккупации города россиянами в марте 2022 года.

Кого подозревает НАБУ в коррупционной схеме в энергетике?

Антикоррупционные органы провели масштабную спецоперацию "Мидас", во время которой разоблачили коррупционную схему в энергетике. По информации из источников, подозрения от антикоррупционных органов получили: