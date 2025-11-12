Представник атомної "еліти": активісти назвали ім'я ще одного фігуранта у справі Міндіча

У плівках Міндіча фігурує 50-річний Олег Дорошенко. Він – керівник відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" НАЕК "Енергоатом", відповідального за ключові тендери на постачання обладнання та матеріалів для атомних станцій, включаючи ЗАЕС.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Центр вивчення окупації".

Хто фігурує у корупційній справі Міндіча і Галущенка?

Активісти розповіли, що у плівках Міндіча фігурує, зокрема, Олег Дорошенко, який є керівником відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" НАЕК "Енергоатом".

У локальних колах Енергодара Дорошенко відомий як "свій хлопець" – типовий представник атомної "еліти",

– пояснили учасники "Центру вивчення окупації".

У 2019–2020 роках Дорошенко очолював підрозділ закупівель, підписуючи договори на мільйони гривень – наприклад, на кабельні гермопроходки для Рівненської АЕС, де ціни в доларовому еквіваленті зросли на 50% за три роки, що викликало підозри в маніпуляціях.

Дорошенко відомий як інженер з досвідом, який знає специфіку ЗАЕС від котелень до тендерів, але водночас фігурує у чутках про "сірі" схеми закупівель, особливо після окупації міста росіянами у березні 2022 року.

Кого підозрює НАБУ в корупційній схемі в енергетиці?

Антикорупційні органи провели масштабну спецоперацію "Мідас", під час якої викрили корупційну схему в енергетиці. За інформацією з джерел, підозри від антикорупційних органів отримали: