Зеленский якобы разговаривал с Галущенко после сообщения от Миндича, – пленки НАБУ

На "пленках Миндича", обнародованных в рамках дела НАБУ "Мидас", зафиксирован разговор Германа Галущенко, Тимура Миндича и Александра Цукермана. Во время него Владимир Зеленский якобы звонит министру юстиции после сообщения от Миндича.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда 12 ноября, передает 24 Канал.

Что известно о разговоре с Зеленским?

Во время заседания ВАКС прокурор САП привел отрывок разговора между Германом Галущенко, Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом с "пленок Миндича". По его словам, этот эпизод подтверждает "влияние Миндича" на бывшего министра энергетики.

Как передает прокурор, во время общения Галущенко звонит президент Владимир Зеленский. На записи звучат слова: "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...".

Из контекста следует, что звонок произошел после того, как Миндич прислал сообщение главе государства.

Цукерман реагирует иронично, подчеркивая, что Галущенко якобы говорил, что с ним "никто и ни о чем не разговаривает". Миндич далее отвечает, что, вероятно президент, "прочитал смс-ку".

Галущенко уточняет, что именно было написано, и слышит в ответ: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого фигуранты иронизируют над сообщением.

Далее экс-министр энергетики спрашивает, как ему действовать в общении, вероятно, с президентом. Миндич говорит: "Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш..."

После чего бывший министр энергетики якобы собирается ехать к Зеленскому.

СМИ добавляют, что прокурор САП не приводит аудиозапись, поэтому не понятно, серьезно ли фигуранты обсуждают сообщение.

Как реагировал Зеленский на дело?