Зеленський нібито розмовляв з Галущенком після повідомлення від Міндіча, – плівки НАБУ

На "плівках Міндіча", оприлюднених у межах справи НАБУ "Мідас", зафіксована розмова Германа Галущенка, Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Під час неї Володимир Зеленський нібито телефонує міністру юстиції після повідомлення від Міндіча.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні Вищого антикорупційного суду 12 листопада, передає 24 Канал.

Що відомо про розмову із Зеленським?

Під час засідання ВАКС прокурор САП навів уривок розмови між Германом Галущенком, Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом з "плівок Міндіча". За його словами, цей епізод підтверджує "вплив Міндіча" на колишнього міністра енергетики.

Як передає прокурор, під час спілкування Галущенку телефонує президент Володимир Зеленський. На записі лунають слова: "Здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть…".

З контексту випливає, що дзвінок стався після того, як Міндіч надіслав повідомлення главі держави.

Цукерман реагує іронічно, наголошуючи, що Галущенко нібито казав, що з ним "ніхто та ні про що не розмовляє". Міндіч далі відповідає, що, ймовірно президент, "прочитав смс-ку".

Галущенко уточнює, що саме було написано, і чує у відповідь: "Что Гера хочет с тобой поговорить". Після цього фігуранти іронізують над повідомленням.

Далі ексміністр енергетики запитує, як йому діяти у спілкуванні, ймовірно, з президентом. Міндіч каже: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш…"

Після чого колишній міністр енергетики нібито збирається їхати до Зеленського.

ЗМІ додають, що прокурор САП не наводить аудіозапис, тому не зрозуміло, чи серйозно фігуранти обговорюють повідомлення.

Як реагував Зеленський на справу?