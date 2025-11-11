Операция "Мидас": участники преступной организации передавали средства экс-вице-премьер-министру, – НАБУ
- НАБУ и САП зафиксировали передачу 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро экс-вице-премьеру, которого называли "Че Гевара".
- Последнюю сумму в 500 тысяч долларов было передано жене экс-вице-премьера после того, как он стал подозреваемым в коррупционных преступлениях.
НАБУ и САП задокументировали, как фигуранты дела о коррупции в энергетике передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины. Его во внутреннем общении называли "Че Гевара".
Кому именно могли передавать деньги фигуранты дела о коррупции в энергетике?
В НАБУ отметили, что в целом было зафиксировано передачу 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными – непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.
Последнюю сумму – 500 тысяч долларов США – было передано уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях,
– отметили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
В самом НАБУ не называли, кого они имели в виду под бывшим вице-премьер-министром Украины. Однако источники "РБК-Украина" указывают, что, вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.
Что известно об операции “Мидас”, которую проводят НАБУ и САП?
НАБУ и САП 10 ноября объявили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. С обысками пришли к экс-министру энергетики Герману Галущенко.
Стало известно, что следователи получили 1 000 часов аудиозаписей, доказывающие существование высокоуровневой преступной организации в Украине. Над самой операцией "Мидас" правоохранители работали 15 месяцев.
Участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Также обыски проводили у совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, который также фигурирует в деле.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что "Энергоатом" полностью сотрудничает со следователями НАБУ и САП в расследовании коррупции. Глава Минэнерго также отметила, что в энергетическом секторе должна действовать нулевая толерантность к коррупции.
Впоследствии в НАБУ рассказали, что по делу о коррупции в энергетике задержаны 5 человек. Еще семеро получили подозрения, включая бизнесмена Тимура Миндича.