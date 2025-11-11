Операция "Мидас": участники преступной организации передавали средства экс-вице-премьер-министру, – НАБУ

НАБУ и САП задокументировали, как фигуранты дела о коррупции в энергетике передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины. Его во внутреннем общении называли "Че Гевара".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Кому именно могли передавать деньги фигуранты дела о коррупции в энергетике?

В НАБУ отметили, что в целом было зафиксировано передачу 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными – непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

Последнюю сумму – 500 тысяч долларов США – было передано уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях,

– отметили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В самом НАБУ не называли, кого они имели в виду под бывшим вице-премьер-министром Украины. Однако источники "РБК-Украина" указывают, что, вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.

