Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Светланы Гринчук на брифинге в понедельник, 10 ноября.
Читайте также В ОП впервые прокомментировали расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике
Как Гринчук реагирует на действия НАБУ и САП?
Светлана Гринчук отметила, что день начался с неприятных новостей для энергетической отрасли – в компании "Энергоатом" проводятся следственные действия, которые осуществляют НАБУ и САП.
Она отметила, что компания полностью способствует следственным действиям, предоставляет все запрашиваемые документы, не оказывает сопротивления и открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами.
В то же время хочу напомнить, что у нас под страшными атаками, массированными атаками энергетическая система, И, конечно, что любые события, которые происходят в "Энергоатоме", как в ключевой компании, которая обеспечивает более 50% необходимой генерации для энергосистемы, они под вниманием всех,
– добавила Гринчук.
Министр добавила, что для нее чрезвычайно важно, чтобы все следственные действия происходили прозрачно и открыто, а в случае доказательства вины конкретных лиц – они были привлечены к ответственности, ведь в энергетическом секторе должна действовать нулевая толерантность к коррупции.
Что известно о коррупционной схеме в "Энергоатоме"?
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализуют вместе с САП.
Следствие установило, что незаконное обогащение осуществлялось через систематическое требование неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере 10 – 15% от стоимости контрактов.
В этот же день стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Инициатором стал народный депутат Ярослав Железняк.