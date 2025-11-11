Операція "Мідас": учасники злочинної організації передавали кошти ексвіцепрем'єру, – НАБУ

НАБУ і САП задокументували, як фігуранти справи про корупцію в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України. Його у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

До теми Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Кому саме могли передавати гроші фігуранти справи про корупцію в енергетиці?

У НАБУ зазначили, що загалом було зафіксовано передачу 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою – безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

Останню суму – 500 тисяч доларів США – було передано вже дружині "Че Гевари" після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах,

– наголосили в Національному антикорупційному бюро України.

У самому НАБУ не називали, кого вони мали на увазі під колишнім віцепрем'єр-міністром України. Однак джерела "РБК-України" вказують, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова.

Що відомо про операцію "Мідас", яку проводять НАБУ і САП?