Фейковые документы и самокалечение: полиция разоблачила масштабные схемы уклонистов
- Полиция разоблачила лиц, которые уклонялись от службы в ВСУ, используя фейковые документы и самокалечение.
- В рамках расследования проведено более 60 обысков, участникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Правоохранители провели очередной этап операции по розыску лиц, которые пытались уклониться от военной службы. В результате масштабных розысков задержаны десятки мужчин.
Подозреваемые пользовались фейковыми документами, в частности о якобы уходе за родственниками с инвалидностью, чтобы избежать военной службы. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Нацполицию.
Сколько уклонистов выследили правоохранители?
На третьем этапе спецоперации "Опекун" полицейские разоблачили почти 30 человек, которые пытались избежать службы в Вооруженных Силах Украины. Среди подозреваемых есть как гражданские мужчины, так и военные.
По информации полиции, уклонисты пользовались несколькими распространенными схемами. По одной из них, мужчины оформляли фиктивные медицинские справки о болезни или якобы уход за родственниками с инвалидностью. Иногда мошенники намеренно наносили себе телесные повреждения, чтобы избежать службы.
Правоохранители разоблачили уклонистов / Фото Нацполиция
В рамках расследования по всей Украине уже провели более 60 обысков. Всем участникам преступных махинаций грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас следователи продолжают собирать доказательства, чтобы привлечь к ответственности причастных к этой схеме.
Полиция провела масштабные обыски / Фото Нацполиция
Напомним, в Украине изменили правила вручения повесток во время мобилизации. Теперь их необязательно вручать лично. В случае отказа от получения повестки человека могут обвинить в уклонении от призыва по мобилизации.