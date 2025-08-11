Правоохоронці провели черговий етап операції з розшуку осіб, які намагалися ухилитися від військової служби. Внаслідок масштабних розшуків затримано десятки чоловіків.

Підозрювані користувалися фейковими документами, зокрема про буцімто догляд за родичами з інвалідністю, щоб уникнути військової служби. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Нацполіцію.

Скільки ухилянтів вистежили правоохоронці?

На третьому етапі спецоперації "Опікун" поліцейські викрили майже 30 людей, які намагалися уникнути служби в Збройних Силах України. Серед підозрюваних є як цивільні чоловіки, так і військові.

За інформацією поліції, ухилянти користувалися кількома поширеними схемами. За однією з них, чоловіки оформлювали фіктивні медичні довідки про хвороби або нібито догляд за родичами з інвалідністю. Іноді шахраї навмисно завдавали собі тілесних ушкоджень, щоб уникнути служби.



Правоохоронці викрили ухилянтів / Фото Нацполіція

В межах розслідування по всій Україні вже провели понад 60 обшуків. Усім учасникам злочинних махінацій загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зараз слідчі продовжують збирати докази, щоб притягнути до відповідальності причетних до цієї схеми.



Поліція провела масштабні обшуки / Фото Нацполіція

Нагадаємо, в Україні змінили правила вручення повісток під час мобілізації. Тепер їх необов'язково вручатимуть особисто. У випадку відмови від отримання повістки людину можуть звинуватити в ухиленні від призову під час мобілізації.