Операция "Паутина" была на грани срыва: в WSJ раскрыли детали

Участники спецоперации СБУ "Паутина" рассказали, что она была на грани срыва. Тогда Силы обороны Украины уничтожили или повредили десятки самолетов России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

О каких деталях операции "Паутина" стало известно?

По свидетельствам участников операции, все началось с того, что российский водитель грузовика случайно сдвинул крышу кабины, открыв скрытый груз – беспилотники.

В свою очередь, водитель позвонил украинцу Артему Тимофееву, который долгое время жил в России и координировал спецоперацию. Ему срочно придумали легенду: якобы груз – это охотничьи кабины с дронами для слежения за животными. После этого водитель прислал фото с крышей на месте, и операция продолжилась.

Спецоперация СБУ "Паутина" / Фото Wall Street Journal

В издании объяснили, что СБУ создала сложную транспортную сеть для доставки сотен дронов и восьми сборных кабин в Россию. Грузы попадали через границу, используя коррупционные лазейки российской таможни.

В конце мая пять грузовиков разъехались разными маршрутами по России, а 1 июня более сотни дронов одновременно поднялась в воздух и нанесла удары по четырем российским аэродромам.

Сборку компонентов на территории России осуществляли Артем Тимофеев и его жена Екатерина – выходцы из Украины, которые после экономического кризиса 2014 года переехали в Россию.

В Челябинске Артем основал логистическую фирму, нанимал водителей, обустроил склад и незаметно руководил запуском операции "Паутина". Водители даже не подозревали, что именно перевозят.

Как состоялась операция "Паутина"?