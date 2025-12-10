Операція "Павутина" була на межі зриву: у WSJ розкрили деталі

Учасники спецоперації СБУ "Павутина" розповіли, що вона була на межі зриву. Тоді Сили оборони України знищили або пошкодили десятки літаків Росії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Про які деталі операції "Павутина" стало відомо?

За свідченнями учасників операції, все почалося з того, що російський водій вантажівки випадково зсунув дах кабіни, відкривши прихований вантаж – безпілотники.

Своєю чергою, водій зателефонував українцю Артему Тимофєєву, який довгий час жив у Росії та координував спецоперацію. Йому терміново вигадали легенду: нібито вантаж – це мисливські кабіни з дронами для стеження за тваринами. Після цього водій надіслав фото з дахом на місці та операція продовжилася.

Спецоперація СБУ "Павутина" / Фото Wall Street Journal

У виданні пояснили, що СБУ створила складну транспортну мережу для доставлення сотень дронів та восьми збірних кабін до Росії. Вантажі потрапляли через кордон, використовуючи корупційні лазівки російської митниці.

У кінці травня п’ять вантажівок роз’їхалися різними маршрутами по Росії, а 1 червня понад сотня дронів одночасно піднялася в повітря та завдала ударів по чотирьох російських аеродромах.

Збирання компонентів на території Росії здійснювали Артем Тимофєєв та його дружина Катерина – вихідці з України, які після економічної кризи 2014 року переїхали в Росію.

У Челябінську Артем заснував логістичну фірму, наймав водіїв, облаштував склад і непомітно керував запуском операції "Павутина". Водії навіть не підозрювали, що саме перевозять.

Як відбулася операція "Павутина"?