3 января, 20:34
Если так можно с диктаторами, то США знают, что делать дальше – Зеленский о задержании Мадуро

Сергей Попович
Основные тезисы
  • США провели успешную операцию в Венесуэле и задержали президента Николаса Мадуро.
  • Владимир Зеленский отреагировал на это событие с улыбкой, отметив, что США знают, что делать с диктаторами.

США провели успешную операцию в Венесуэле и задержали президента страны Николаса Мадуро. Владимир Зеленский прокомментировал эту ситуацию.

Зеленский посмеялся над вопросом журналистов о Венесуэле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с советниками западных лидеров.

Как Зеленский отреагировал на задержание Николаса Мадуро?

У Владимира Зеленского спросили, что он может сказать об операции США в Венесуэле. На это президент отрегулировал с улыбкой.

Если можно так с диктаторами, то США знают, что им делать дальше, 
– ответил Зеленский.

В чем США обвиняют Мадуро?

  • В США выдвинули обвинения против Николаса Мадуро и его жены 3 января в Южном округе Нью-Йорка. Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.

  • Американская генпрокурор поблагодарила президента Дональда Трампа и военных, которые провели "невероятную и чрезвычайно успешную миссию по задержанию вероятных международных наркоторговцев".