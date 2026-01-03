Якщо так можна з диктаторами, то США знають, що робити далі, – Зеленський про затримання Мадуро
США провели успіішну операцію у Венесуелі й затримали президента країни Ніколаса Мадуро. Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію.
Зеленський посміявся з питання журналістів про Венесуелу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі із радниками західних лідерів.
Як Зеленський відреагував на затримання Ніколаса Мадуро?
У Володимира Зеленського запитали, що він може сказати про операцію США у Венесуелі. На це президент відрегував з усмішкою.
Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі,
– відповів Зеленський.
У чому США звинувачують Мадуро?
У США висунули звинувачення проти Ніколаса Мадуро та його дружини 3 січня у Південному окрузі Нью-Йорка. Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів та вибухових пристроїв проти Сполучених Штатів.
Американська генпрокурор подякувала президенту Дональду Трампу та військовим, які провели "неймовірну та надзвичайно успішну місію із затримання ймовірних міжнародних наркоторговців".