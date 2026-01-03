Якщо так можна з диктаторами, то США знають, що робити далі, – Зеленський про затримання Мадуро

США провели успіішну операцію у Венесуелі й затримали президента країни Ніколаса Мадуро. Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію.

Зеленський посміявся з питання журналістів про Венесуелу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі із радниками західних лідерів.

Як Зеленський відреагував на затримання Ніколаса Мадуро?

У Володимира Зеленського запитали, що він може сказати про операцію США у Венесуелі. На це президент відрегував з усмішкою.

Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі,

– відповів Зеленський.

У чому США звинувачують Мадуро?