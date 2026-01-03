Зеленский посмеялся над вопросом журналистов о Венесуэле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с советниками западных лидеров.

Как Зеленский отреагировал на задержание Николаса Мадуро?

У Владимира Зеленского спросили, что он может сказать об операции США в Венесуэле. На это президент отрегулировал с улыбкой.

Если можно так с диктаторами, то США знают, что им делать дальше,

– ответил Зеленский.

В чем США обвиняют Мадуро?