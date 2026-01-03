Зеленский посмеялся над вопросом журналистов о Венесуэле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с советниками западных лидеров.
Как Зеленский отреагировал на задержание Николаса Мадуро?
У Владимира Зеленского спросили, что он может сказать об операции США в Венесуэле. На это президент отрегулировал с улыбкой.
Если можно так с диктаторами, то США знают, что им делать дальше,
– ответил Зеленский.
В чем США обвиняют Мадуро?
В США выдвинули обвинения против Николаса Мадуро и его жены 3 января в Южном округе Нью-Йорка. Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.
Американская генпрокурор поблагодарила президента Дональда Трампа и военных, которые провели "невероятную и чрезвычайно успешную миссию по задержанию вероятных международных наркоторговцев".