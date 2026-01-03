США задержали Мадуро в Венесуэле: сеть взорвалась мемами

США провели успешную операцию по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Украинцы отреагировали на событие волной мемов.

Операцию сравнивают с определенными резонансными событиями в Украине. Самые яркие мемы о задержании Мадуро собрал 24 Канал.

Какие мемы украинцы делают с Мадуро?

Сверхуспешная операция США в Венесуэле привела к захвату Мадуро всего за несколько часов. Это событие не могло обойтись без мемов.



Мем о Мадуро в стиле фильма "Сияние" / Соцсети

Не могли украинцы не вспомнить риторику Трампа относительно войны в Украине. Он не раз говорил, что война бы не произошла, если бы он был президентом вместо Джо Байдена.



Мем о риторике Трампа / Соцсети

Также Николаса Мадуро сравнили с бывшим народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, обвиняемым в государственной измене, которого обменяли на 200 украинских военных в сентябре 2022 года.



Сравнение Мадуро с Медведчуком / Соцсети

События в Венесуэле часто сравнивают с российским вторжением в Украину.

Мемы об операции США в Венесуэле

Украинцы также шутят, что Путин не спасал своего венесуэльского друга.



Мем о молниеносной операции США в Венесуэле / Соцсети

Что известно о задержании Мадуро?