США затримали Мадуро у Венесуелі: мережа вибухнула мемами

США провели успішну операцію із затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Українці відреагували на подію хвилею мемів.

Оперцію порівнюють з певними резонансними подіями в Україні. Найяскравіші меми про затримання Мадуро зібрав 24 Канал.

Які меми українці роблять з Мадуро?

Надуспішна операція США у Венесуелі призвела до захоплення Мадуро всього за кілька годин. Ця подія не могла минутися без мемів.



Мем про Мадуро у стилі фільму "Сяйво" / Соцмережі

Не могли українці не згадати риторику Трампа щодо війни в Україні. Він не одноразово казав, що війна б не сталася, якби він був президентом замість Джо Байдена.



Мем про риторику Трампа / Соцмережі

Також Ніколаса Мадуро порівняли з колишнім народним депутатом України Віктором Медведчуком, обвинуваченим у державній зраді, якого обміняли на 200 українських військових у вересні 2022 року.



Порівняння Мадуро з Медведчуком / Соцмережі

Події у Венесуелі часто порівнюють з російським вторгненням в Україну.

Меми про операцію США у Венесуелі

Українці також жартують, що Путін не рятував свого венесуельського друга.



Мем про блискавичну операцію США у Венесуелі / Соцмережі

Що відомо про затримання Мадуро?