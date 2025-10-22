Поможет не всем: в каких случаях ТЦК не снимает с розыска после оплаты штрафа

Не все военнообязанные смогут сняться с розыска ТЦК и СП даже после уплаты штрафа. Адвокаты объясняют, что у каждого человека случаи индивидуальны, хотя в большинстве уплата административного взыскания дает возможность решить все вопросы с ТЦК.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал РБК-Украина. Комментарий по этому вопросу дала адвокат АО "Актум" Наталья Гнатик.

Почему уплата штрафа не освобождает от статуса "В розыске"?

С лета 2025 года украинцы, которые получили штраф за нарушение правил мобилизации, могут оплатить его онлайн. Задолженность после этого исчезнет. Однако это не позволяет окончательно сняться с розыска без решения всех вопросов с территориальным центром.

Адвокаты отмечают, что уплата штрафа онлайн – это хорошо и удобно. Однако все случаи индивидуальны и результат такой оплаты штрафа от конкретной ситуации у человека.

Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском, и никто больше не будет вас искать – так это не работает,

– отметила адвокат.

Наталья Гнатик объяснила, что после того, как гражданин оплатил штраф, ТЦК снимает его с розыска, а дальше человек может продолжить мобилизационный процесс. Так военнообязанный имеет время, чтобы, например, получить бронирование на работе или найти законные основания для отсрочки.

Уплата штрафа также спасает ситуацию, когда человек впервые нарушил правила мобилизации. В случае, если военнообязанный получил повестку, но вовремя не пришел в ТЦК, то уплата взыскания может быть действенным решением. В случае игнорирования не первой повестки, по словам адвокатов, решить проблему просто оплатой будет трудно.

В первой ситуации после уплаты штрафа значок "в розыске" исчезает. Если человек второй раз нарушит правила мобилизации – есть возможность, что он появится снова.

Адвокат также добавила, что на практике бывают ситуации, когда человека "просто так подали в розыск". Тогда ему необходимо решить все вопросы, чтобы штраф не успел прийти.

"Цель ТЦК - не наполнение государственного бюджета уплатой штрафов, а мобилизация. Оплата штрафа для ТЦК - не основная цель", – сказала Наталья.

Отметим! Оплатить штраф онлайн можно со скидкой в приложении Резерв+. В таком случае он будет достигать 8 500 гривен. Полная стоимость взыскания за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

