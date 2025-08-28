Сколько американцев считают, что США слишком много помогают Украине: результаты опросов
- 46% американцев считают, что США недостаточно поддерживают Украину, 25% – что поддерживают слишком много, а 27% – достаточно.
- 66% респондентов считают, что ни одна из сторон войны не побеждает, 23% – что побеждает Россия, 10% – что побеждает Украина.
По мнению большинства американцев, США недостаточно помогают Украине в войне с Россией. В то же время четверть респондентов убеждена, что этой поддержки слишком много.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос Gallup. Соответствующие данные обнародовали в четверг, 28 августа.
Какие результаты опроса?
Согласно результатам опроса, 46% американцев считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины. В то же время 25% опрошенных считают, что США делают слишком много для Украины, а 27% – что делают достаточно.
Кроме того, респонденты скептически относятся к окончанию войны в ближайшее время: 66% опрошенных говорят, что ни одна из сторон пока не побеждает, 23% считают, что побеждает Россия, а 10% уверены в успехах Украины.
Большинство выступает за возвращение Украине оккупированных территорий / Инфографика Gallup
По данным Gallup, в основном избиратели Демократической партии считают, что США делают недостаточно. В то же время ответы республиканцев разделились: одни считают, что США делают достаточно, другие, что слишком много.
Согласно обнародованной информации, соответствующий опрос продолжался в период с 1 по 15 августа, в частности до встречи американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая прошла в Анкоридже, что на Аляске.
Напомним, в мае результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll свидетельствовали, что большинство американцев, как сторонников демократов, так и республиканцев, выступают за продолжение военной поддержки Украины.
О чем свидетельствуют другие опросы по войне?
Ранее Welt со ссылкой на результаты опроса Forsa сообщало, что 52% немцев считают, что Украина должна "быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения".
В июне сообщали, что 46% польских респондентов считают, что военную помощь Украине следует сократить или приостановить. Только 15% поддерживают идею отправки миротворцев в случае соглашения, тогда как 64% выступают против.
Интересно, что в июне 2025 года уровень поддержки войны среди россиян снизился до 74%, что на 6% меньше по сравнению с максимумом мая. Две трети опрошенных считают, что России следует переходить к мирным переговорам.