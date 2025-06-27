Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence24.

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Что поляки думают о войне в Украине и дальнейшей поддержке Киева

Респондентов опрашивал Институт рыночных и социальных исследований IBRiS по заказу фонда Stand With Ukraine и портала Defence24. В результатах исследования прямо указано, что польская солидарность с Украиной не является безусловной.

Хотя Польша оказывала Украине значительную поддержку с момента российского вторжения – военную, финансовую, гуманитарную – сейчас целых 46% респондентов считают, что военную помощь следует сократить или приостановить. Среди основных причин – риск дальнейшего разоружения собственной армии и сомнения в прозрачности перевода средств. Поляки явно не желают отправлять своих солдат в Украину – даже в будущем, в рамках миротворческих миссий. Только 15% респондентов поддерживают такую идею, тогда как 64% выступают против,

– говорится в материале.

Интересно! На вопрос "Если бы на Польшу напало иностранное государство, пошел бы я добровольцем в армию?" только 23% ответили утвердительно. 51% не согласился, а 26% ответили, что не имеют мнения.

А еще "энтузиазм по углублению отношений с Украиной явно ограничен". 44% против того, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину экономически. В то же время 44% считают, что поддержка, которую предоставляет Польша, улучшает ее безопасность.

"По мнению 35% респондентов, Киев вступил бы в ЕС, а 37% – в НАТО, хотя в обоих случаях больше противников (42% и также 42% соответственно). Аргументы против включают опасения относительно недобросовестной экономической конкуренции, проблемы с коррупцией и риск эскалации конфликта в случае военной интеграции", – приводят данные журналисты.

Впрочем, люди выступают за дальнейшую дипломатическую поддержку Украины.

Только 14% верят, что война завершится миром или постоянным прекращением огня в 2025 году. 62% считают, что Украина должна начать мирные переговоры с Россией. Однако многие понимают, что Киев должен иметь прочные гарантии от НАТО.

Но достаточно однозначным является мнение о представленности Украины на мирных переговорах. 74% респондентов уверены, что Украина должна участвовать в любых мирных переговорах между США и Россией.