Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос Gallup. Соответствующие данные обнародовали в четверг, 28 августа.

Какие результаты опроса?

Согласно результатам опроса, 46% американцев считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины. В то же время 25% опрошенных считают, что США делают слишком много для Украины, а 27% – что делают достаточно.

Кроме того, респонденты скептически относятся к окончанию войны в ближайшее время: 66% опрошенных говорят, что ни одна из сторон пока не побеждает, 23% считают, что побеждает Россия, а 10% уверены в успехах Украины.



Большинство выступает за возвращение Украине оккупированных территорий / Инфографика Gallup

По данным Gallup, в основном избиратели Демократической партии считают, что США делают недостаточно. В то же время ответы республиканцев разделились: одни считают, что США делают достаточно, другие, что слишком много.

Согласно обнародованной информации, соответствующий опрос продолжался в период с 1 по 15 августа, в частности до встречи американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая прошла в Анкоридже, что на Аляске.

Напомним, в мае результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll свидетельствовали, что большинство американцев, как сторонников демократов, так и республиканцев, выступают за продолжение военной поддержки Украины.

О чем свидетельствуют другие опросы по войне?