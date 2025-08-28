Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування Gallup. Відповідні дані оприлюднили у четвер, 28 серпня.

Які результати опитування?

Згідно з результатами опитування, 46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України. Водночас 25% опитаних вважають, що США роблять занадто багато для України, а 27% – що роблять достатньо.

Крім того, респонденти скептично ставляться до закінчення війни найближчим часом: 66% опитаних кажуть, що жодна зі сторін наразі не перемагає, 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% упевнені в успіхах України.



Більшість виступає за повернення Україні окупованих територій / Інфографіка Gallup

За даними Gallup, здебільшого виборці Демократичної партії вважають, що США роблять недостатньо. Водночас відповіді республіканців розділилися: одні вважають, що США роблять достатньо, інші, що занадто багато.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідне опитування тривало в період з 1 по 15 серпня, зокрема до зустрічі американського президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка пройшла в Анкориджі, що на Алясці.

Нагадаємо, у травні результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll свідчили, що більшість американців, як прихильників демократів, так і республіканців, виступають за продовження військової підтримки України.

