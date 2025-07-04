Повідомляє 24 Канал з посиланням на дані незалежного аналітичного центру "Левада-центру".

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Що показало опитування серед росіян щодо війни в Україні

У червні 2025 року рівень підтримки війни серед росіян знизився до 74%, що на 6% менше порівняно з максимумом травня.

Скільки росіян підтримують продовження війни / Скриншот

Число тих, хто виступає проти війни, дещо зросло до 16%. Також дві третини опитаних вважають, що Росії слід переходити на мирних переговорах замість продовження бойових дій. Зауважимо, що цей показник залишається на найвищому рівні вже другий місяць поспіль.

Скільки росіян підтримують перехід до мирних переговорів / Скриншот

Водночас за продовження війни висловлюється третина респондентів, як і в попередньому місяці.

Кількість тих, хто вважає виправданим використання ядерної зброї, у червні знизилася до 24% – це на 15 пунктів менше, ніж у листопаді 2024 року.

Скільки росіян вважають виправданим використання ядерної зброї / Скриншот

Натомість 65% опитаних переконані, що ядерна зброя не може бути виправданою ні за яких умов.

Опитування проведено з 19 по 25 червня 2025 року серед 1 614 осіб. Дослідження проводили удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

До слова, раніше серед американців провели опитування щодо надання військової допомоги Україні. Більшість громадян США виступили за її продовження.