Сообщает 24 Канал со ссылкой на данные независимого аналитического центра "Левада-центра".

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Что показал опрос среди россиян относительно войны в Украине

В июне 2025 года уровень поддержки войны среди россиян снизился до 74%, что на 6% меньше по сравнению с максимумом мая.

Сколько россиян поддерживают продолжение войны / Скриншот

Число тех, кто выступает против войны, несколько возросло до 16%. Также две трети опрошенных считают, что России следует переходить на мирные переговоры вместо продолжения боевых действий. Заметим, что этот показатель остается на самом высоком уровне уже второй месяц подряд.

Сколько россиян поддерживают переход к мирным переговорам / Скриншот

В то же время за продолжение войны высказывается треть респондентов, как и в предыдущем месяце.

Количество тех, кто считает оправданным использование ядерного оружия, в июне снизилось до 24% – это на 15 пунктов меньше, чем в ноябре 2024 года.

Сколько россиян считают оправданным использование ядерного оружия / Скриншот

Зато 65% опрошенных убеждены, что ядерное оружие не может быть оправданным ни при каких условиях.

Опрос проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1 614 человек. Исследование проводилось дома у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

К слову, ранее среди американцев провели опрос о предоставлении военной помощи Украине. Большинство граждан США выступили за ее продолжение.