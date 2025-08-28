Скільки американців вважають, що США забагато допомагають Україні: результати опитувань
- 46% американців вважають, що США недостатньо підтримують Україну, 25% – що підтримують занадто багато, а 27% – достатньо.
- 66% респондентів вважають, що жодна зі сторін війни не перемагає, 23% – що перемагає Росія, 10% – що перемагає Україна.
На думку більшості американців, США недостатньо допомагають Україні у війні з Росією. Водночас чверть респондентів переконана, що цієї підтримки забагато.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування Gallup. Відповідні дані оприлюднили у четвер, 28 серпня.
Які результати опитування?
Згідно з результатами опитування, 46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України. Водночас 25% опитаних вважають, що США роблять занадто багато для України, а 27% – що роблять достатньо.
Крім того, респонденти скептично ставляться до закінчення війни найближчим часом: 66% опитаних кажуть, що жодна зі сторін наразі не перемагає, 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% упевнені в успіхах України.
Більшість виступає за повернення Україні окупованих територій / Інфографіка Gallup
За даними Gallup, здебільшого виборці Демократичної партії вважають, що США роблять недостатньо. Водночас відповіді республіканців розділилися: одні вважають, що США роблять достатньо, інші, що занадто багато.
Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідне опитування тривало в період з 1 по 15 серпня, зокрема до зустрічі американського президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка пройшла в Анкориджі, що на Алясці.
Нагадаємо, у травні результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll свідчили, що більшість американців, як прихильників демократів, так і республіканців, виступають за продовження військової підтримки України.
Про що свідчать інші опитування щодо війни?
Раніше Welt із посиланням на результати опитування Forsa повідомляло, що 52% німців вважають, що Україна має "бути готова віддати окуповані території Росії, якщо це необхідно для укладення мирної угоди".
У червні повідомляли, що 46% польських респондентів вважають, що військову допомогу Україні слід скоротити або призупинити. Лише 15% підтримують ідею відправки миротворців у разі угоди, тоді як 64% виступають проти.
Цікаво, що у червні 2025 року рівень підтримки війни серед росіян знизився до 74%, що на 6% менше порівняно з максимумом травня. Дві третини опитаних вважають, що Росії слід переходити до мирних переговорів.