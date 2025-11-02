Кучма рассказал, как в разговоре с Путиным отказался жестко подавить Оранжевую революцию

Российский диктатор Владимир Путин пытался убедить Леонида Кучму подавить Оранжевую революцию, которая вспыхнула в 2004 году. Однако второй президент Украины на это главе Кремля ответил категорическим отказом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Леонида Кучмы для BBC Украина.

Интересно Действительно ли Кучма не голосовал за восстановление Независимости

Что сказал Кучма о Путине и Оранжевой революции?

Леонид Кучма, вспоминая события 2004 года, отметил, что среди самых тяжелых переговоров с Путиным он имел встречу с российским диктатором в московском аэропорту в начале зимы. Именно тогда Оранжевая революция была в самом разгаре.

Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду,

– объяснил второй президент Украины.