Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Леонида Кучмы для BBC Украина.
Интересно Действительно ли Кучма не голосовал за восстановление Независимости
Что сказал Кучма о Путине и Оранжевой революции?
Леонид Кучма, вспоминая события 2004 года, отметил, что среди самых тяжелых переговоров с Путиным он имел встречу с российским диктатором в московском аэропорту в начале зимы. Именно тогда Оранжевая революция была в самом разгаре.
Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду,
– объяснил второй президент Украины.
Он отметил, что не думает, что Путин тогда понял, что именно он пытался ему донести.
"Тем более, что последним моим аргументом были слова: "Украина – не Россия"", – отметил Кучма.
Экс-президент Украины также отметил, что с уважением относится к обеим революциям – и Оранжевой, и Достоинства. Ведь в их основе была воля народа.
Что главного нужно знать об Оранжевой революции?
Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года после того, как ЦИК объявила, что на выборах президента победил Виктор Янукович. Украинцы вышли на Майдан Независимости и другие площади по всей территории страны, чтобы протестовать против массовых фальсификаций голосования и обмана.
На главную площадь страны вышло по разным подсчетам от 100 до 500 тысяч человек, в конце концов Верховный суд Украины начал рассмотрение дела Ющенко против ЦИК о признании результатов выборов недействительными, а Верховная Рада выразила недоверие ЦИК, а также признала нарушения и фальсификации во время голосования.
Сама акция от начала и до конца имела мирный характер, силовых протестов тогда не было. 3 декабря Верховный суд завершил рассмотрение дела по иску Виктора Ющенко и признал результаты второго тура недействительными, поэтому на 26 декабря было назначено повторное голосование, на котором победил Виктор Ющенко.
Интересно, что СМИ также писали, что второй президент Украины Леонид Кучма якобы поддержал Виктора Януковича как преемника на посту главы государства. Однако в новом интервью BBC Украина Кучма утверждает, что очень сдержанно относился к его президентским перспективам, и во время Оранжевой революции прямо призывал Януковича снять кандидатуру.