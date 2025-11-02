Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Леонида Кучмы для BBC Украина.

Что сказал Кучма о Путине и Оранжевой революции?

Леонид Кучма, вспоминая события 2004 года, отметил, что среди самых тяжелых переговоров с Путиным он имел встречу с российским диктатором в московском аэропорту в начале зимы. Именно тогда Оранжевая революция была в самом разгаре.

Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду,
– объяснил второй президент Украины.

Он отметил, что не думает, что Путин тогда понял, что именно он пытался ему донести.

"Тем более, что последним моим аргументом были слова: "Украина – не Россия"", – отметил Кучма.

Экс-президент Украины также отметил, что с уважением относится к обеим революциям – и Оранжевой, и Достоинства. Ведь в их основе была воля народа.

Что главного нужно знать об Оранжевой революции?

  • Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года после того, как ЦИК объявила, что на выборах президента победил Виктор Янукович. Украинцы вышли на Майдан Независимости и другие площади по всей территории страны, чтобы протестовать против массовых фальсификаций голосования и обмана.

  • На главную площадь страны вышло по разным подсчетам от 100 до 500 тысяч человек, в конце концов Верховный суд Украины начал рассмотрение дела Ющенко против ЦИК о признании результатов выборов недействительными, а Верховная Рада выразила недоверие ЦИК, а также признала нарушения и фальсификации во время голосования.

  • Сама акция от начала и до конца имела мирный характер, силовых протестов тогда не было. 3 декабря Верховный суд завершил рассмотрение дела по иску Виктора Ющенко и признал результаты второго тура недействительными, поэтому на 26 декабря было назначено повторное голосование, на котором победил Виктор Ющенко.

  • Интересно, что СМИ также писали, что второй президент Украины Леонид Кучма якобы поддержал Виктора Януковича как преемника на посту главы государства. Однако в новом интервью BBC Украина Кучма утверждает, что очень сдержанно относился к его президентским перспективам, и во время Оранжевой революции прямо призывал Януковича снять кандидатуру.