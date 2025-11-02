Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Леонида Кучмы для BBC Украина.

Что сказал Кучма о Путине и Оранжевой революции?

Леонид Кучма, вспоминая события 2004 года, отметил, что среди самых тяжелых переговоров с Путиным он имел встречу с российским диктатором в московском аэропорту в начале зимы. Именно тогда Оранжевая революция была в самом разгаре.

Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду,

– объяснил второй президент Украины.