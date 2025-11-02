Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леоніда Кучми для BBC Україна.

Що сказав Кучма про Путіна та Помаранчеву революцію?

Леонід Кучма, згадуючи події 2004 року, зазначив, що серед найважчих переговорів з Путіним він мав зустріч із російським диктатором у московському аеропорту на початку зими. Саме тоді Помаранчева революція була у самому розпалі.

Путін майже годину переконував мене діяти проти Майдану жорстко. Я намагався пояснити йому, чому я не можу цього робити, а якби й міг, то не буду,

– пояснив другий президент України.