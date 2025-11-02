Кучма розповів, як у розмові з Путіним відмовився жорстко придушити Помаранчеву революцію
- Володимир Путін намагався переконати Леоніда Кучму придушити Помаранчеву революцію у 2004 році.
- Леонід Кучма відповів категоричною відмовою на цю пропозицію під час зустрічі з Путіним у московському аеропорту.
Російський диктатор Володимир Путін намагався переконати Леоніда Кучму придушити Помаранчеву революцію, яка спалахнула у 2004 році. Однак другий президент України на це главі Кремля відповів категоричною відмовою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леоніда Кучми для BBC Україна.
Що сказав Кучма про Путіна та Помаранчеву революцію?
Леонід Кучма, згадуючи події 2004 року, зазначив, що серед найважчих переговорів з Путіним він мав зустріч із російським диктатором у московському аеропорту на початку зими. Саме тоді Помаранчева революція була у самому розпалі.
Путін майже годину переконував мене діяти проти Майдану жорстко. Я намагався пояснити йому, чому я не можу цього робити, а якби й міг, то не буду,
– пояснив другий президент України.
Він зазначив, що не думає, що Путін тоді зрозумів, що саме він намагався йому донести.
"Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: "Україна – не Росія"", – зазначив Кучма.
Експрезидент України також зауважив, що з повагою ставиться до обох революцій – і Помаранчевої, і Гідності. Адже в їхній основі була воля народу.
Що головного потрібно знати про Помаранчеву революцію?
Помаранчева революція розпочалася 22 листопада 2004 року після того, як ЦВК оголосила, що на виборах президента переміг Віктор Янукович. Українці вийшли на Майдан Незалежності та інші площі по всій території країни, аби протестувати проти масових фальсифікацій голосування та обману.
На головну площу країни вийшло за різними підрахунками від 100 до 500 тисяч людей, зрештою Верховний суд України почав розгляд справи Ющенка проти ЦВК щодо визнання результатів виборів недійсними, а Верховна Рада висловила недовіру до ЦВК, а також визнала порушення та фальсифікації під час голосування.
Сама акція від початку й до кінця мала мирний характер, силових протестів тоді не було. 3 грудня Верховний суд завершив розгляд справи за позовом Віктора Ющенка і визнав результати другого туру недійсними, тож на 26 грудня було призначено повторне голосування, на якому переміг Віктор Ющенко.
Цікаво, що ЗМІ також писали, що другий президент України Леонід Кучма нібито підтримав Віктора Януковича як наступника на посаді очільника держави. Однак в новому інтерв'ю BBC Україна Кучма стверджує, що дуже стримано ставився до його президентських перспектив, і під час Помаранчевої революції прямо закликав Януковича зняти кандидатуру.