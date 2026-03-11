Укр Рус
11 марта, 20:53
Орбан обвинил украинцев в якобы угрозах его семье

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Виктор Орбан утверждает, что его семья якобы получает угрозы от украинцев.
  • Орбан заверил, что "у всех все хорошо", но отметил, что всему есть предел.

Виктор Орбан утверждает, что его семья якобы получает угрозы от украинцев. В то же время венгерский премьер заверил, что "у всех все хорошо".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В чем Орбан обвиняет украинцев?

Венгерский премьер в последнее время все больше настроен против Украины. На своей фейсбук-странице 11 марта он публиковал видео, где разговаривает по телефону.

Там Орбан в разговоре с близкими говорит о якобы угрозах украинцев в его адрес и в отношении его родных.

Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. У всех все хорошо, но всему есть свой предел!,
– подписал сообщение Орбан.

В то же время премьер Венгрии попросил семью "отнестись к этому серьезно, но не волноваться".

Почему Орбан настроен против Украины?

  • Напомним, что премьеры Венгрии и Словакии настаивают на ремонте трубопровода "Дружба". Он пострадал в результате российских атак. Однако Виктор Орбан и Роберт Фицо обвиняют Украину в ограничении поставок.

  • Президент Украины Зеленский заявил, что Орбан прибегает к антиукраинским и антиевропейским настроениям при построении предвыборной кампании.

  • Также украинский лидер пошутил, что ВСУ обратятся к премьеру Венгрии он и в дальнейшем будет блокировать предоставление средств ЕС для Украины.