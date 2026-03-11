Укр Рус
11 березня, 20:53
Орбан звинуватив українців у нібито погрозах його родині

Дарія Черниш
Основні тези
  • Віктор Орбан стверджує, що його родина начебто отримує погрози від українців.
  • Орбан запевнив, що "у всіх все добре", але зазначив, що всьому є межа.

Віктор Орбан стверджує, що його родина начебто отримує погрози від українців. Водночас угорський прем'єр запевнив, що "у всіх все добре".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У чому Орбан звинувачує українців?

Угорський прем'єр останнім часом все більше налаштований проти України. На своїй фейсбук-сторінці 11 березня він публікував відео, де розмовляє телефоном. 

Там Орбан у розмові з близькими каже про буцімто погрози українців в його адресу та щодо його рідних.

Українці вже погрожують моїй родині, дітям та онукам. У всіх все добре, але всьому є своя межа!,
– підписав допис Орбан.

Водночас прем'єр Угорщини попросив сім'ю "поставитися до цього серйозно, але не хвилюватися".

Чому Орбан налаштований проти України?

  • Нагадаємо, що прем'єри Угорщини та Словаччини наполягають на ремонті трубопроводу "Дружба". Він постраждав внаслідок російських атак. Проте Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинувачують Україну в обмеженні постачань.

  • Президент України Зеленський заявив, що Орбан вдається до антиукраїнських і антиевропейських настроїв під час побудови передвиборчої кампанії. 

  • Також український лідер пожартував, що ЗСУ звернуться до прем'єра Угорщини він і надалі блокуватиме надання коштів ЄС для України.