Две недели в окружении на Покровском направлении: молодые воины получили ордена "За мужество"
- Двое молодых военных 92-й отдельной штурмовой бригады получили ордена "За мужество" от президента Зеленского за отважную оборону позиций.
В течение почти двух недель они оставались в окружении, незамеченными врагом.
Двое молодых военных 92-й отдельной штурмовой бригады получили от президента Зеленского ордена "За мужество". Ребята вступили в ряды ВСУ по программе "18-24".
Президент отметил отвагу и стойкость молодых защитников во время обороны позиций в районе Покровска Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения заместителя председателя Офиса президента Павла Палисы, передает 24 Канал.
Что известно о подвиге молодых военных?
Бойцы отправились на помощь своим собратьям и в течение почти двух недель держали позиции в полном окружении на Покровском направлении. При этом они оставались незамеченными для врага.
Российские оккупанты, считая территорию безопасной, несли потери, не подозревая о присутствии украинских воинов.
После установления связи с командованием для контрактников организовали маршрут эвакуации. Это позволило им успешно выйти из окружения вместе с двумя ранеными товарищами.
Несмотря на свой юный возраст, эти бойцы проявили настоящее мужество и смелость. За что и получили ордена "За мужество",
– отметил Палиса.
По данным бригады, для бойцов это был первый боевой выход, во время которого они уничтожили около десяти врагов.
Награждение состоялось в торжественной атмосфере, где молодые герои получили свои первые государственные награды из рук президента Украины.
Удивительные истории украинских военных
Украинский военный выжил во время вражеского обстрела на Курщине благодаря брачному кольцу, которое носил на шее.
Обручальное кольцо приняло на себя удар осколка, спасая ему жизнь в критический момент.
Военный Руслан Чайка, тяжело ранен на фронте, провел почти трое суток в лесополосе из-за интенсивных обстрелов. С обломком в грудной клетке он самостоятельно добрался до эвакуационного пункта.
Специальная операция Военно-Морских Сил Украины "Ангелы" завершилась успешной эвакуацией четырех украинских военных и медика с оккупированной территории. Они скрывались от оккупантов около 3 лет.