Двое молодых военных 92-й отдельной штурмовой бригады получили от президента Зеленского ордена "За мужество". Ребята вступили в ряды ВСУ по программе "18-24".

Президент отметил отвагу и стойкость молодых защитников во время обороны позиций в районе Покровска Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения заместителя председателя Офиса президента Павла Палисы, передает 24 Канал.

Что известно о подвиге молодых военных?

Бойцы отправились на помощь своим собратьям и в течение почти двух недель держали позиции в полном окружении на Покровском направлении. При этом они оставались незамеченными для врага.

Российские оккупанты, считая территорию безопасной, несли потери, не подозревая о присутствии украинских воинов.

После установления связи с командованием для контрактников организовали маршрут эвакуации. Это позволило им успешно выйти из окружения вместе с двумя ранеными товарищами.

Несмотря на свой юный возраст, эти бойцы проявили настоящее мужество и смелость. За что и получили ордена "За мужество",

– отметил Палиса.

По данным бригады, для бойцов это был первый боевой выход, во время которого они уничтожили около десяти врагов.

Награждение состоялось в торжественной атмосфере, где молодые герои получили свои первые государственные награды из рук президента Украины.

Удивительные истории украинских военных