8 вересня, 21:47
Два тижні в оточенні на Покровському напрямку: молоді воїни отримали ордени "За мужність"

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Двоє молодих військових 92-ї окремої штурмової бригади отримали ордени "За мужність" від президента Зеленського за відважну оборону позицій.

  • Протягом майже двох тижнів вони залишалися в оточенні, непоміченими ворогом.

     

Двоє молодих військових 92-ї окремої штурмової бригади отримали від президента Зеленського ордени "За мужність". Хлопці долучилися до лав ЗСУ за програмою "18-24".

Президент відзначив відвагу й стійкість молодих захисників під час оборони позицій у районі Покровська на Донеччині. Про це стало відомо з допису заступника голови Офісу президента Павла Паліси, передає 24 Канал.

Що відомо про подвиг молодих військових?

Бійці вирушили на допомогу своїм побратимам і протягом майже двох тижнів тримали позиції в повному оточенні на Покровському напрямку. При цьому вони залишалися непоміченими для ворога. 

Російські окупанти, вважаючи територію безпечною, зазнавали втрат, не підозрюючи про присутність українських воїнів. 

Після встановлення зв'язку з командуванням для контрактників організували маршрут евакуації. Це дозволило їм успішно вийти з оточення разом із двома пораненими товаришами.

Попри свій юний вік, ці бійці проявили справжню мужність та сміливість. За що й отримали ордени "За мужність",
– зауважив Паліса. 

За даними бригади, для бійців це був перший бойовий вихід, під час якого вони знищили близько десяти ворогів.

Нагородження відбулося в урочистій атмосфері, де молоді герої отримали свої перші державні нагороди з рук президента України.

