Осколок вражеского снаряда попал прямо в нашего военного, однако он, к счастью, остался жив. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на 8-й полк специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича.

Как обручальное кольцо спасло военного в бою ?

Во время отражения российского наступления в Курской области украинские защитники попали под вражеский обстрел. Боец почувствовал сильный толчок, однако мужественно продолжил выполнение задания. Он не понял сразу, что стал мишенью, ведь ранений не обнаружил.

Через некоторое время дома жена заметила обломок, прикипевший к термобелью, и согнутое кольцо. Именно тогда мужчина осознал, что обручальное кольцо стало для него своеобразным щитом.



Обручальное кольцо спасло жизнь военного / Фото 8-й полк спецназначения

Военный признается, что не планирует исправлять вмятину – для него это символический оберег и напоминание о любви и поддержке своей любимой.

Это памятка о том, что моя жена всегда рядом, даже в самые тяжелые моменты,

– отмечает мужчина.

Боец носит обручальное кольцо на шее, чтобы оно не мешало работе руками. Он утверждает, что вера близких в победу и готовность преодолевать все трудности мотивируют двигаться дальше и придают сил продолжать борьбу за сильную и независимую Украину.

Украинские воины ежедневно рискуют жизнью, освобождая страну от оккупантов. Ранее боевой медик поделился трогательной историей спасения военного.