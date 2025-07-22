Роботизированная платформа преодолела 14 километров, чтобы вывезти раненого с передовой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 5-ю отдельную штурмовую Киевскую бригаду.

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Что известно о спасении воина?

На поле боя бойцам 5 штурмовой удалось эвакуировать тяжелораненного собрата благодаря современному роботу. Эта операция состоялась в зоне постоянного огневого контроля врага.

Во время транспортировки военному понадобилась дополнительная помощь. Побратимы рисковали жизнью, чтобы спасти его по дороге к точке эвакуации.

Наземный дрон преодолел более 10 километров сложным участком фронта. Успешная эвакуация стала возможной благодаря инновациям, что уже работают в условиях боевых действий.

Военные отмечают, что использование таких роботов позволяют эвакуировать раненых без риска для других бойцов.

К слову, проект ODIN создал дроны-перехватчики, способные сбивать "Шахеды" и "Герберы". Сейчас эти системы проходят боевые испытания вместе с подразделениями ВСУ. Завершается производство первой сотни таких дронов.