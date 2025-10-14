Ситуация на фронтах российско-украинской войны остается напряженной. В частности, украинские военные фиксируют активизацию оккупантов в Запорожской области.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Ореховском направлении?

Российская армия готовит новые штурмовые подразделения, которые, вероятно, планирует использовать для обострения боевых действий на Ореховском направлении.

По его словам, соответствующие подготовительные мероприятия проводятся в учебных центрах и на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Крыма и в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей.

Целью оккупантов является формирование штурмовых групп для наступательных операций именно в районе Орехова.

Обратите внимание! Волошин уточнил, что речь идет о подготовке подразделений для действий на участках Каменское – Приморское – Степное – Токмачка – Новоандреевка – Новоданиловка и вблизи села Малые Щербаки.

По разведданным, часть таких групп завершит обучение через неделю-две, или чуть позже. После завершения подготовки противник, вероятно, попытается перебросить эти подразделения на передовые позиции и применить их для штурмовых действий, предупредил спикер.

Что известно о положении в Запорожской области?