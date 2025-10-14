Враг готовит новые штурмовые группы на Ореховском направлении: какова цель россиян
- Российская армия формирует новые штурмовые подразделения.
- Подготовка проводится на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей, с целью наступательных операций.
Ситуация на фронтах российско-украинской войны остается напряженной. В частности, украинские военные фиксируют активизацию оккупантов в Запорожской области.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает 24 Канал.
К теме "Килл-зона" на фронте существенно расширена и уже достигает 10 километров, – Сырский
Какова ситуация на Ореховском направлении?
Российская армия готовит новые штурмовые подразделения, которые, вероятно, планирует использовать для обострения боевых действий на Ореховском направлении.
По его словам, соответствующие подготовительные мероприятия проводятся в учебных центрах и на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Крыма и в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей.
Целью оккупантов является формирование штурмовых групп для наступательных операций именно в районе Орехова.
Обратите внимание! Волошин уточнил, что речь идет о подготовке подразделений для действий на участках Каменское – Приморское – Степное – Токмачка – Новоандреевка – Новоданиловка и вблизи села Малые Щербаки.
По разведданным, часть таких групп завершит обучение через неделю-две, или чуть позже. После завершения подготовки противник, вероятно, попытается перебросить эти подразделения на передовые позиции и применить их для штурмовых действий, предупредил спикер.
Что известно о положении в Запорожской области?
- На временно оккупированной территории Запорожской области российские окупанты забрали фермерское хозяйство у благосклонных к ним жителей.
- Вооруженные представители оккупационной администрации заблокировали технику и склады, фактически остановив работу предприятия.
- Собранный урожай вывозят или оставляют гнить на полях, тогда как работники остались без заработной платы.
- Накануне президент Владимир Зеленский проинформировал, что подразделения Сил обороны продвинулись более чем на три километра в районе Орехова.
- Кроме того, 12 октября украинские силы освободили от российских оккупантов село Малые Щербаки в Запорожской области.
- Успешную операцию провели бойцы 24-го батальона "Айдар" совместно с 33-м штурмовым полком, закрепив очередное тактическое продвижение Вооруженных сил Украины на южном направлении.