Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского на его фейсбук-странице.
Что сказал Сырский о расширении "килл-зоны"?
Александр Сирский отметил, что в условиях расширения "килл-зоны" на фронте для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины.
Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины,
– отметил генерал.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что заслушал содержательный доклад по применению инновационного инструментария медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны. Речь идет о профессиональных консультациях, которые предоставляют врачи тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.
"Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии в случае большого расстояния от линии соприкосновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты", – пояснил Сырский.
По словам генерала, в воинские части поступила первая партия такого оборудования и уже есть результаты его применения. Поэтому полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках.
Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов, и другие технологические и организационные решения. Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины. Уменьшаем количество бумаг, освобождаем пациентов от лишней бюрократической волокиты,
– отметил главнокомандующий ВСУ.
Александр Сырский подчеркнул, что командование ВСУ уделяет внимание всем направлениям совершенствования медицинской службы. Ведь прежде всего надо работать для сохранения жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт.
Как дроны меняют войну в Украине?
Журналисты Forbes писали, что наземные дроны становятся важной частью логистики на фронте, уменьшая риск для личного состава во время доставки припасов и эвакуации раненых. Сейчас как Россия, так и Украина активно развивают это направление.
С помощью дронов уже даже научились сбивать вражескую авиацию. Так, украинские военные из батальона беспилотных систем "Хищники высот" смогли уничтожить российский вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов с помощью FPV-дрона Shrike, который стоит всего 500 долларов.
Интересно, что председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказывал в эфире 24 Канала, что во многих украинских подразделениях на фронте есть собственные дроновые мастерские. Они позволяют чрезвычайно быстро совершенствовать оружие и готовиться к новым вызовам на фронте.