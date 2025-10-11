Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

Сколько было поражений по территории России за месяц?

Главнокомандующий ВСУ рассказал об успехах в реализации программы DeepStrike. По его словам, количество поражений по территории России в течение прошлого достигло 70.

Украинские защитники уничтожают российское производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, наносят удары по другим составляющим военно-промышленного комплекса России. Вследствие атак переработка нефти в России уменьшена на 21%.

Враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины,

– подчеркнул Сырский.

Какова ситуация на фронте?

По словам Сырского, оперативная ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании вражеских сил и стабилизации ситуации на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском.

В течение сентября общие потери захватнических войск составили 28,5 тысячи человек. Главнокомандующий ВСУ также отметил, что сейчас продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении.

По его словам, благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать вражеское войско, которое планировало в начале осени захватить территорию всей Донецкой области.

Важно! За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 060 человек. Также ВСУ обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 219 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.

Что рассказал Сырский о ПВО?

Сырский заявил, что противовоздушная оборона Украины демонстрирует эффективность на уровне около 74%, но нужны дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры и логистики.

Согласно его словам, за последний месяц российская армия увеличила количество примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза, и добавил, что "впереди нас ждут новые испытания".

Удары по России: последние новости